В Центральном окружном военном суде начался процесс по делу о нападении на Кукморский отдел полиции

Фото: Максим Платонов (архив)

В Центральном окружном военном суде начался процесс по делу о нападении на Кукморский отдел полиции Татарстана. Дело поступило в суд еще в ноябре 2021 года, однако старт неоднократно откладывался по разным причинам, включая недоставку подсудимого и болезнь судьи, сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Нагиев.

Первоначально в причастности к нападению на отдел полиции подозревали шестерых жителей Кукмора. Сейчас остался только один — отчим застреленного подростка Марат Замалиев.

— Считаю, что в деле нет ни одного доказательства причастности моего подзащитного к данному преступлению. А наличие судимости не может быть основанием для вынесения обвинительного приговора, — сообщил Нагиев.

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Итоговое обвинение мужчине предъявили по пяти эпизодам преступлений. Свою вину он не признает.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Напомним, на территорию служебной парковки бросили две бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники полиции заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на них с ножом и был ликвидирован. Убитым оказался 16-летний подросток. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова