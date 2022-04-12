Татарстан получит 55,3 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий из выделенных 3,7 млрд

Правительство выделит Татарстану и другим российским регионам средства на модернизацию промышленных предприятий. Республика получит на эти цели в 2022 году 55,3 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Средства распределят между 54 регионами, определенными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. В общей сложности на эти цели выделят 3,7 млрд рублей.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Сюда входят приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Это позволит снизить затраты на обновление мощностей и даст дополнительный стимул инвестиционной активности в регионах. Предполагается, что мера поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле пять организаций из Татарстана попали в перечень системообразующих предприятий России. Список официально не опубликован, предположительно, из-за угрозы санкций в отношении его участников со стороны недружественных стран.

Всего в федеральном списке 49 республиканских организаций. Среди них 26 предприятий промышленности, восемь — топливно-энергетического комплекса, пять организаций и групп компаний АПК, четыре — транспортного комплекса, три — IT-отрасли, одна организация в сфере торговли и два вуза.

Маргарита Головатенко