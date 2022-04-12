В 2021 году в Татарстане более половины объема импорта пришлось на «недружественные» страны

Согласно данным Министерства экономики Татарстана, по итогам 2021 года объем импорта в республике составил около $5 млрд, более половины приходится на «недружественные» страны. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков, во многом от импорта зависят птицеводы.



Фото: realnoevremya.ru

— На два года запас по яйцу у нас есть...В то же время уже сейчас прорабатываются эти вопросы. У свиноводов проблем нет, поголовье у нас свое, — пояснил Залаков.

Заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев отметил, что ушедшие с российского рынка западные компании освобождают места для республиканских предпринимателей.

Недавно в Татарстане создали «Центр импортозамещения». Данный свод антисанкционных ресурсов позволяет собирать данные о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказывать поддержку заказчикам и др.

Диана Жиленкова