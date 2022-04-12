Власти Татарстана ждут от жителей республики около 1,5 миллиарда рублей налогов

Совсем немного времени остается до окончания налоговой декларационной кампании по итогам 2021 года. В связи с майскими праздниками сроки предоставления деклараций по форме 3-НДФЛ были продлены. Отчитаться о своих доходах и расходах в этом году отдельным категориям граждан необходимо до 4 мая. На сегодняшний день власти получили уже свыше 200 тысяч деклараций 3-НДФЛ. Об этом на брифинге заявил глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Подробнее о декларационной кампании в 2022 году — в репортаже «Реального времени».

Татарстанцы подали 200 тысяч деклараций 3-НДФЛ

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин напомнил, кто из граждан обязан предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ. К этой категории относятся предприниматели, арендодатели, люди, выигравшие в лотерею или другие азартные игры суммы до 15 тысяч рублей, однако это не относится к букмекерским конторам и тотализаторам.

Налог нужно оплатить и от продажи ценных бумаг или долей в уставном капитале, также если человек получает деньги из-за рубежа. Доходы, полученные в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, тоже подлежат налоговому декларированию, как и доходы от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения — пяти лет. Однако, по словам Марата Сафиуллина, из этого правила есть исключения.

— Хотел бы обратить внимание на один существенный момент: минимальный срок владения, при котором не возникает обязанности представления декларации, составляет три года, если имущество получено в наследство или в подарок от членов семьи или близких родственников, по договору приватизации, по договору ренты или если жилье у человека является единственным, — рассказал Сафиуллин.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета. Оплатить налоги нужно не позднее 15 июля 2022 года, в противном случае Налоговым кодексом РФ предусмотрен штраф — 5% от суммы, подлежащей к уплате налога, за каждый месяц просрочки. В дополнение к этому будут начисляться пени — 1/300 ставки рефинансирования за каждый день задержки оплаты.

Фото: tatarstan.ru

На сегодняшний день налоговые органы Татарстана получили уже свыше 200 тысяч деклараций 3-НДФЛ, из которых 14 тысяч представлено теми, кто обязан отчитаться по своим доходам. Всего в Татарстане ожидают поступление около 70 тысяч деклараций от граждан, которые обязаны декларировать доходы. В общей сложности власти ждут поступления в бюджет порядка 1,5 млрд рублей налогов по декларациям 3-НДФЛ.

Жителям Татарстана «вычли» 2,5 млрд рублей налогов

В этом году система налогообложения претерпела некоторые изменения. Во-первых, физлица освобождаются от предоставления декларации при продаже недвижимости и земельных участков, если общая сумма по договорам купли-продажи по всем объектам не превысила одного миллиона рублей. Также эта стоимость должна быть не ниже кадастровой. В дополнение к этому больше не нужно отчитываться за иное проданное имущество, к примеру транспорт и гаражи, продажная стоимость которых в целом не больше 250 тысяч рублей.

— Это связано с тем, что в результате применения предусмотренных Налоговым кодексом РФ налоговых вычетов в 1 миллион рублей и 250 тысяч рублей, налоговая база, как мы понимаем, обнуляется и не возникает суммы для уплаты налогов в бюджет. Однако, хочу обратить внимание налогоплательщиков, если доходы от продажи превышают установленные вычеты, то обязанность по предоставлению декларации в налоговые органы сохраняется, — пояснил Марат Сафиуллин.

Еще одно изменение в законодательстве касается расширения перечня социальных налоговых вычетов. С 1 января 2022 года, помимо лечения, обучения и пенсионного обеспечения, физические лица могут воспользоваться новым вычетом на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие их, были включены в специальный перечень организаций. «Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Фото: tatarstan.ru

— На сегодняшний день гражданам республики возвращено 2,5 млрд рублей налога в связи с заявленными социальными и имущественными налоговыми вычетами. В 2021 году гражданам республики возвращено 11,8 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем за 2020 год. Перечень налоговых вычетов расширяется, и граждане активно их используют. Понимая, насколько сейчас достаточно сложная ситуация, мы в текущих экономических реалиях стараемся осуществлять возврат денежных средств нашим налогоплательщикам в более короткие сроки, — сообщил Марат Сафиуллин.

На налоговые вычеты предельный срок подачи декларации 4 мая не распространяется. Их можно получить в любое время в течение года, в том числе и через работодателя.

Фото: tatarstan.ru

Изменился порядок получения имущественных и социальных налоговых вычетов у работодателя. С этого года по заявлениям физических лиц налоговая может самостоятельно направить уведомление о праве на вычет напрямую работодателю.

Семьи с детьми освободят от налогов после продажи жилья

Еще одно новшество в декларационной кампании в этом году — теперь семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ и представления декларации с доходов от продажи жилья независимо от срока владения этим имуществом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, семье нужно соблюсти ряд условий:

возраст детей должен быть до 18 лет, если ребенок учится очно — до 24 лет;

в год продажи или до 30 апреля следующего года семья должна приобрести в собственность другое жилье;

общая площадь приобретенного жилья должна превышать по площади или в размере кадастровой стоимости проданное имущество;

кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;

налогоплательщику (членам его семьи) на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на другое жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения.