В Нью-Йорке неизвестный устроил стрельбу в метро — пострадали 13 человек
В нью-йоркском метро произошла стрельба, ранены 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».
У пяти пострадавших — огнестрельные ранения. Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.
По данным CNN, нападавший применил газовую шашку. Он скрылся с места происшествия, на нем был противогаз и желтый строительный жилет. Также на станции метро обнаружили несколько несдетонировавших взрывных устройств. Полиция начала расследовать произошедшее как теракт.
В конце марта в Мексике служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун. Однако сообщения о стрельбе не подтвердились.
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