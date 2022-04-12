В Нью-Йорке неизвестный устроил стрельбу в метро — пострадали 13 человек

В нью-йоркском метро произошла стрельба, ранены 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

У пяти пострадавших — огнестрельные ранения. Инцидент произошел в Бруклине, в районе 4-й авеню и 36-й улицы.

По данным CNN, нападавший применил газовую шашку. Он скрылся с места происшествия, на нем был противогаз и желтый строительный жилет. Также на станции метро обнаружили несколько несдетонировавших взрывных устройств. Полиция начала расследовать произошедшее как теракт.

В конце марта в Мексике служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун. Однако сообщения о стрельбе не подтвердились.



Татьяна Леухина