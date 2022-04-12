В Татарстане похитили 50 миллионов рублей под видом обучения финграмотости и игры на криптобирже

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении преступного сообщества, которое занималось махинациями под видом обучения финансовой грамотности и игры на криптовалютной бирже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщество организовали жители Самары и Ульяновской области. Правоохранители считают, что криминальная организация действовала на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Сообщники зарегистрировали три фирмы о предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке «Форекс» и криптобиржах. Офисы располагались в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани. Так злоумышленники придали своим действиям законный вид.

Фигуранты незаконно завладели базой данных номеров телефонов жителей Татарстана. Они сообщали потенциальным «клиентам», что те выиграли сертификат на обучение стоимостью 300 долларов. Когда потерпевшие приходили в офис, злоумышленники изучали его состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. Отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. В дальнейшем предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения и котировок акций, золота, валют. Гражданин втягивался в процесс, и тогда его уговаривали вложить не менее пяти тысяч долларов, чтобы начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали взять кредит.

Фото: realnoevremya.ru

Однако программное обеспечение мошенников не имело выхода на биржевой рынок — она лишь имитировала действия игроков. К программе был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Средства, которые на него поступали, переводились на счета злоумышленников.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек, общая сумма ущерба превысила 53 миллиона рублей. В полиции предполагают, что деятельность аферистов не ограничивается территорией города Казани.

— В отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, — сообщила Ирина Волк.

Фото: realnoevremya.ru

В марте сообщалось о жительнице Казани, которая лишилась 1,47 млн рублей, желая заработать на бирже. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

Маргарита Головатенко