Путин: «Блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели... Он не состоялся!»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после визита на космодром Восточный провели переговоры. Беседа лидеров двух соседних государств продлилась три часа, после чего они вышли к журналистам. Выступление политиков не могло не затронуть главную тему последних недель — специальную военную операцию России на Украине. «Реальное время» собрало главные моменты из выступлений Путина и Лукашенко.

Путин: «Украина для Запада — средство для достижения целей»

Вновь Путин высказался и о специальной военной операции России на Украине. О ней глава государства объявил рано утром 24 февраля. Как заверил журналистов президент России, о ходе спецоперации и переговорах Москвы и Киева своего коллегу — Александра Лукашенко — он проинформировал.

— То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все, — констатировал глава государства.

По его словам, спецоперация на Украине идет по плану. Перед Россией на сегодняшний день стоит задача достичь всех поставленных целей, минимизируя потери. Спецоперация продолжится до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале, заявил Путин.

— Сроки завершения спецоперации зависят от интенсивности боевых действий, мы будем действовать по плану, — указал глава государства.

Вновь Путин обратил внимание, что Запад преследует свои цели. Украину, Белоруссию и Россию президент считает «триединым народом».

— Украина для Запада — средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа, — считает Путин

Глава государства рассказал, что внимательно следит за дискуссиями, которые ведутся как в России, так и за границей по поводу спецоперации. Он призвал объективно освещать происходящее, добавив, что России нечего скрывать.



— Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходят, за границей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, скрывать. Но должны освещать эту боевую работу объективно, — призвал Путин.

Не оставил без внимания глава государства и помощь Украине со стороны США. По мнению Путина, американцы готовы воевать «до последнего украинца».

«Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии»

Путин, конечно же, отметил вклад Белоруссии во взаимодействие Москвы и Киева. Именно на ее территории и проходили первые три очных раунда переговоров российской и украинской делегаций после начала спецоперации.

— Хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов, — рассказал президент России.

Фото: kremlin.ru

В продолжение темы российско-украинских переговоров Путин сообщил, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию. Встреча делегаций проходила в Турции 29 марта.

«Оказалось, что российская экономика, финансовая система прочно стоят на ногах»

Путин обратил внимание, что Россия и Белоруссия связаны многими «узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации». По его мнению, важно укреплять интеграцию двух стран в условиях, когда Запад развязал против них тотальную санкционную войну.

— Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики, — рассказал Путин. По его мнению, все предпринимаемые Западом усилия изолировать Россию и Белоруссию абсолютно бесполезны, «этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдет» — «все двери и все окна» для России никому извне захлопнуть не удастся.



Президент России обратил внимание, что Москва и Минск продолжат сотрудничать по формированию единого оборонного пространства и для обеспечения безопасности Союзного государства. В частности, на сегодняшних переговорах Путин и Лукашенко уточнили планы совместных учений.

Российский лидер считает, что экономика страны справляется с санкционным гнетом со стороны Запада. По его мнению, планы Европы и США сломать Россию с их помощью уже провалились.

— Блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели... Он не состоялся! Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки. Оказалось, что российская экономика, финансовая система прочно стоят на ногах, — констатировал Путин.

Президент России рассчитывает, что «тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная, профессиональная работа экономического блока даст о себе знать в ближайшее время». Кроме того, он надеется, что на Западе возобладает здравый смысл.

Москва и Минск говорят санкциям «досвидос»

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за прием и, не отставая от коллеги, высказался о российской спецоперации на Украине. Он заявил, что Белоруссия никому не позволит стрелять в спину русским.

— Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая как бы ни складывалась, вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка, — заверил Лукашенко.

Особое внимание белорусский лидер уделил провокации в украинском городе Буче — Россию, напомним, обвиняли в якобы убийстве мирных жителей. Однако Минобороны РФ эту информацию оперативно опровергло.

— Если кому-то неймется и он кричит, что не туда влезли, не тогда начали, не там начали, тогда вы, пожалуйста, на весы положите вот этот гвалт и то, что можно было бы получить, опоздай хотя бы на полмесяца или месяц. Этим все сказано. Это как в Буче <...> Мы сегодня обсуждали подробно эту психологическую спецоперацию, которую провели англичане. Если кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы, — рассказал Лукашенко.

Путин в свою очередь добавил, что президент Белоруссии передал ему документы, касающиеся провокации в Буче. Он назвал случившееся в украинском городе фейком.

Фото: kremlin.ru

Как и Путин, Лукашенко уверен, что западные санкции не окажут серьезного воздействия на Россию и Белоруссию — «не наклонят и с пути не собьют». По его словам, Москва и Минск «нашли общий язык» и будут работать на всех направлениях.



— Мы им [санкциям] говорим «хорошо, до свидания», как в народе говорят — «досвидос». Мы будем выстраивать свою жизнь сами. И мы сможем, — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

По мнению белорусского лидера, конфронтации с Западом было не избежать — рано или поздно это бы случилось. Современный мир он назвал «жестокой борьбой» и «столкновением цивилизационного масштаба».

— Эта острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто был вопрос времени и места, — заявил Лукашенко.