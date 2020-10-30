В Кукморе застрелен 16-летний подозреваемый в терроризме

Фото: МВД по РТ

Минувшей ночью в Кукморе зафиксировали попытку теракта — на территорию служебной парковки бросили две бутылки с зажигательной смесью. Полицейские заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на силовиков с ножом и был застрелен. Убитым оказался 16-летний подросток, сообщает МВД Татарстана.



По данным источников «Реального времени», Следком уже возбудил уголовное дело о терроризме и посягательстве на жизнь полицейских.

По уточненным данным, попытка теракта была зафиксирована в 00.30. Участковый уполномоченный заметил на земле возгорание и осколки стекла, стал тушить, а через ограду прилетела еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью.

Вместе с участковым на объекте дежурил начальник полицейского изолятора временного содержания. Когда они догнали парня, тот стал угрожать ножом. На требования бросить нож и сдаться не реагировал, а при задержании нанес одному из сотрудников несколько ножевых ранений.



«Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом «О полиции», правоохранители применили табельное оружие», — комментируют ситуацию в МВД Татарстана. В результате нападавший скончался на месте. Его личность уже установлена — 16-летний подросток из Кукмора.

Полицейский с колото-резаными ранами госпитализирован, угрозы его жизни нет.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.