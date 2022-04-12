Жителям Татарстана надо 3 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль — это много или мало?

Чтобы накопить на подержанный автомобиль, жителям Татарстана понадобится три года. Такие данные привели эксперты автомобильного портала «Дром».

При этом придется откладывать половину своего дохода. В 2022 году средняя стоимость подержанной машины в Татарстане составляет 850 тысяч рублей, а средняя зарплата — 46,3 тысячи рублей в месяц. В сравнении с прошлым годом средняя стоимость подержанных автомобилей в республике увеличилась на 47%, а зарплата выросла только на 7,6%.

По словам аналитика «Дром» Алексея Гришина, еще пять лет назад на накопление средств для покупки б/у машины требовалось два года, то сейчас на это потребуется почти в два раза больше времени. А при текущей ключевой ставке Центробанка автокредиты могут доходить до 40—50% годовых. Эксперт отмечает, что в таких условиях автомобиль скоро станет не простым средством передвижения, а роскошью.

Татарстанцам надо три года, чтобы накопить на подержанный автомобиль — это:

На полгода меньше, чем в среднем по России — в целом у жителей страны на то, чтобы накопить на б/у автомобиль, уходит 3,6 года.

На один год меньше, чем в Ингушетии — там на покупку авто понадобится откладывать деньги 4 года.

На 1,1 года меньше, чем в Кабардино-Балкарии — в этом регионе копить средства на покупку подержанного авто придется 4,1 года.

Столько же времени на накопление уйдет у жителей Свердловской области.

Почти втрое меньше, чем срок накопления на новый автомобиль у жителей Татарстана в октябре 2021 года — он составлял 8,5 года.

На треть больше, чем нужно было копить на покупку б/у авто осенью 2021 года жителям Москвы — 2,1 года.

На 7 лет меньше, чем придется потратить татарстанцам, чтобы накопить на квартиру площадью 33 кв. метра на вторичном рынке — согласно исследованию, в июне 2021 года этот срок составлял чуть меньше 10 лет.

В 12 раз меньше, чем требуется жителям Казани для покупки квартиры в новостройке — на эту цель понадобится копить 36 лет.

На 3 месяца больше, чем нужно жителям Иркутска для накопления на машину с пробегом — им понадобится 2,7 года.

На 6 месяцев меньше, чем потратят на это жители Башкортостана — 3,5 года.

Дарья Акимова