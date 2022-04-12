Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России по итогам прошлого сезона

Уроженка Казани и олимпийская чемпионка Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой российской фигуристкой по итогам сезона-2021/22. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Всего спортсменке удалось заработать $111,3 тысячи. На втором месте оказалась фигуристка Анна Щербакова с $102,9 тысячи, на третьем — Александра Трусова с $62,1 тысячи.

Отмечается, что речь идет только о призовых за участие в международных турнирах. Большая их часть была заработана без учета Олимпиады 2022 года, проходившей в Пекине в феврале.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, что на Олимпиаде-2022 по итогам короткой программы Камила Валиева с 82,16 балла стала лучшей в женском одиночном катании. Однако произвольную программу она исполнила с ошибками. В итоге спортсменка стала только четвертой.



Дарья Акимова