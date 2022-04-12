В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям трассы М-12

Рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12, не выплачивают зарплату. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Татарстану.

О данном инциденте стало известно в ходе мониторинга СМИ. Возбуждено уголовное дело по статье о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Как отметили в ведомстве, в январе этого года следователи уже добились возмещения имевшейся задолженности по зарплате перед шестью рабочими на сумму 313 тысяч рублей. Тогда расследовалось уголовное дело против руководства другой субподрядной организации, привлеченной к строительству трассы. Из-за невыплаты зарплаты рабочие выходили на забастовку.



Диана Жиленкова