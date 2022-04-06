Итоги дня: смерть Жириновского, новые санкции США, открытие противотуберкулезного диспансера в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 6 апреля:
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В партии смерть политика назвали ударом для всей России и армии его сторонников. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Также фракция приняла решение взять тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям. В связи со смертью Жириновского в том числе выразил соболезнования президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Администрация США ввела полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-банка». Также устанавливается запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Под ограничительные меры попали «взрослые дети» президента России Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. Кроме того, в санкционные списки вошли премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также под санкции Минфина США попал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
- В Министерстве обороны России сообщили, США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве. Согласно данным МИД Китая, под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции. На территориях, которые граничат с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США.
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пригласил его на мирные переговоры в Венгрию. Также предполагается участие лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Как рассказал Орбан, ответ Путина был положительным, но визит состоится лишь с соблюдением определенных условий.
- Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Он рассказал, что российская сторона доставила 251 украинского военного в район для обмена пленными. Список военнослужащих в течение суток уточнялся и сокращался, пока не был отвергнут Киевом без объяснения причин. Мизинцев добавил, что к российским военным применяются пытки, насилие и издевательства, которые подобны действиям карателей в годы Великой Отечественной войны. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В болгарской столице Софии перед зданием парламента прошел массовый митинг против оказания военной помощи Украине. Участие приняли несколько сотен человек. Они также осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» объявить персоной нон грата посла России в Софии. Тем временем в Афинах прошли два митинга — против вовлечения Греции в события на Украине и за повышение зарплат. В 24-часовой забастовке приняли участие работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов и муниципалитетов. Также акции протеста прошли в Италии и Испании. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Впервые с 23 февраля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 80,02 рубля. Рубль усилил рост и к евро, курс которого составил 87,32 рубля. По данным Банка России, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на четверг, снизился до 82,59 рубля, курс евро — до 90,59 рубля.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться вопросы о специальной военной операции России на Украине. Он отметил, что в этом году все задания уже сформированы и отредактированы. Вопросы о спецоперации могут появиться в будущем.
- Великобритания внесла в санкционный список генерального директора КАМАЗА Сергея Когогина. Также страна ввела ограничительные меры против гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова, бизнесмена Бориса Ротенберга и президента АК «АЛРОСА» Сергея Иванова.
- По итогам 2021 года российское гражданство получили 735,4 тысячи иностранцев — это абсолютный рекорд как минимум с 2000 года. Чаще всего гражданами страны становились жители Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Таджикистана, Казахстана, Армении и Узбекистана. А в Татарстане российское гражданство получили 7 598 человек. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Казани открылся новый республиканский противотуберкулезный диспансер. Здание единого туберкулезного комплекса ГАУЗ «РКПД» стоимостью в 1,1 млрд рублей рассчитано на одновременное обслуживание 420 взрослых и 260 детей в сутки. Лечебное учреждение открыли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава республики Марат Садыков. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В режиме видео-конференц-связи со столицей Татарстана прошло и открытие Нижне-Вязовской врачебной амбулатории Зеленодольской центральной районной больницы. Стоимость объекта составляет 44 млн рублей. Амбулатория рассчитана на прием до 100 посетителей в день. Как рассказал президент республики Рустам Минниханов, Татарстан на укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения в 2021 году направил свыше 10 млрд рублей.
- В Татарстане стартовало строительство маршрута Казань — Екатеринбург, являющегося продолжением трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Работы проходят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. На объекте в круглосуточном режиме работают 307 человек и 136 единиц техники. Рабочим необходимо построить четырехполосную дорогу категории IБ, восемь мостов, два путепровода и одну транспортную развязку.
- В результате коммунальной аварии 35 тысяч жителей Альметьевска временно остались без холодной воды. Это примерно пятая часть населения города. Под отключение попали 135 многоквартирных и 4 890 частных жилых домов, а также пять школ и девять детских садов. Холодное водоснабжение отключили в микрорайонах 1, 2, 3, 3В и 4В, «Западные ворота», «Яшьлек», «Алсу», «Приозерный», «Агропоселок» и др. Восстановительные работы планируют завершить к 20.00 мск.
- Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники до десяти дней в 2022 году — то есть с 1 по 10 мая. Пока что выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Таким образом, предлагается сделать нерабочими днями 4, 5 и 6 мая. Депутат считает, что в дополнительные выходные люди смогут как запастись продуктами на осень, так и больше времени провести с близкими.
- Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 самолетов Ту-214. Как сообщил генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь, данные авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Также планируется увеличение темпов производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.
- В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал украинский журналист Дмитрий Гордон. Согласно законодательству, включение в данный реестр означает замораживание банковских средств и приостановку их обслуживания. Также в этот список попал другой украинский журналист — Фахрудин Шарафмал, который в прошлом месяце в эфире украинского ТВ сделал ряд резонансных заявлений и цитировал нациста Адольфа Эйхмана.
- Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам перед зарубежными держателями на $649,2 млн. По данным ведомства, иностранный банк отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям в 2022 году, а также на выплату купона по евробондам в 2042 году. Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным счетам.
- Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по сообщению СМИ о жалобах местных жителей на потопы в подъездах и на балконах в жилых домах 11/09, 23/11В, 62/29 новой части города. Выяснилось, что управляющие компании не обеспечили исправное состояние кровли и системы водоотвода в зданиях, а также не занимались постоянной очисткой крыш и внутренних водостоков от грязи, снега, наледи. В адрес руководителей ООО УК «Ремжилстрой» и МУП «УК Комсомольский» внесли представления об устранении нарушений закона.
- Американская компания Intel объявила о приостановке деятельности в России. Решение принято на фоне событий на Украине. Как указали в компании, ведется работа над вопросами поддержки своих сотрудников. В России их насчитывается порядка 1,2 тысячи человек.
- На электронные почты 14 казанских школ поступили сообщения с угрозами. Учащихся и учителей начали эвакуировать из зданий. Электронные адреса остальных учебных учреждений также стали проверять на наличие угроз.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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