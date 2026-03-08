КазГИК получит обновленную территорию вокруг своего здания за 72,5 млн рублей

Благоустройство по адресу Оренбургский тракт, д.3 завершится к концу октября

Казанский государственный институт культуры получит обновленную территорию вокруг своего здания по адресу Оренбургский тракт, д.3. Это стало известно из документов на сайте госзакупок.

В рамках благоустройства планируется монтаж и оборудование малых архитектурных форм за 2,8 млн рублей, установка системы видеонаблюдения и автополива на общую сумму в 6,2 млн рублей, а также наружное освещение за 9,6 млн. Самой большой статьей расходов в этом списке станет укладка покрытия за 39,5 млн рублей.

Планируется, что работы завершатся до 31 октября, однако, исполнитель госконтракта пока неизвестен. Заказчиком является Главстрой Татарстана.

Напомним, что параллельно с этим и до ноября 2027 года в Казани проведут капремонт здания общежития институт, который расположен на улице Нурсултана Назарбаева, 60а. Здание общежития насчитывает 11 этажей, его общая площадь составляет 3,9 тыс. кв. м.



Наталья Жирнова