В Татарстане за неделю огурцы подешевели на 6%, а яйца заметно подорожали

Кроме того, подешевели овощные консервы для детского питания

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанстат представил данные об уровне потребительских цен на продовольственные товары в регионе. Наиболее заметно снизились цены на огурцы: их стоимость уменьшилась более чем на 6%. Если неделю назад цена составляла 268,5 рубля, то к 6 марта она опустилась до 251,8 рубля за килограмм.

Кроме того, более чем на 2% подешевели овощные консервы для детского питания. Также зафиксировано снижение цен на маргарин — теперь он стоит 265 рублей. Небольшое снижение, более чем на 1%, коснулось и ряда других продуктов:

сосисок (текущая цена — 469,9 рубля);

вареной колбасы (цена — 512,9 рубля);

репчатого лука (цена — 41,8 рубля).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В то же время ряд продуктов продемонстрировали рост цен. Сильнее всего за неделю подорожали куриные яйца: стоимость увеличилась с 81,4 до 86,2 рубля. Следом идет картофель, цена на который поднялась до 42,9 рубля за килограмм. Также подорожали помидоры — их стоимость достигла 243 рублей за килограмм.

В прошлый раз сообщалось, что огурцы также подешевели (-2,67%). Был зафиксирован рост цен на куриные яйца — стоимость десятка увеличилась на 7,45%. Заметно подорожали также сахар-песок (+2,86%) и рис шлифованный (+2,26%).



Рената Валеева