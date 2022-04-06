В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней в этом году

В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней в 2022 году — то есть с 1 по 10 мая. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.



В этом году выходными объявили дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Предлагается сделать нерабочими днями еще 4, 5 и 6 мая.

Даванков указал, что в России есть проблемы с семенами и с материалом, который используется для того, чтобы продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Он обратил внимание на рост цен на продукты — стоимость продуктов из «борщевого набора» выросла на 10—40%.

Депутат считает, что в дополнительные выходные люди смогут как запастись продуктами на осень, так и больше времени провести с близкими:

— Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: flickr.com

В условиях ограниченного международного авиасообщения, ослабления рубля и санкционного давления татарстанцы, как и остальные россияне, в большинстве своем планируют отдыхать на майских праздниках внутри страны. О том, где и как жители Казани планируют провести майские праздники — в видеоопросе «Реального времени»,

Маргарита Головатенко