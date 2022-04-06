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Леонид Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР

14:41, 06.04.2022
Леонид Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР
Фото: vk.com/leonid__slutsky

Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным источника, фракция берет тайм-аут по всем решениям, касающимся организационных и кадровых вопросов.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России и армии его сторонников.

Напомним, лидер ЛДПР попал в больницу в феврале. В конце прошлого месяца в СМИ стали появляться массовые сообщения о его смерти, которые впоследствии опровергли.

Диана Жиленкова
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