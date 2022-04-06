Леонид Слуцкий назначен врио главы фракции ЛДПР

Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным источника, фракция берет тайм-аут по всем решениям, касающимся организационных и кадровых вопросов.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России и армии его сторонников.

Напомним, лидер ЛДПР попал в больницу в феврале. В конце прошлого месяца в СМИ стали появляться массовые сообщения о его смерти, которые впоследствии опровергли.

Диана Жиленкова