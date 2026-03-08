Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

Ранее обязанность пройти такую процедуру распространялась на осужденных, находящихся под стражей, а также на близких родственников исчезнувших людей

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательную геномную регистрацию для определенных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



Ранее обязанность пройти такую процедуру распространялась на осужденных, находящихся под стражей, подвергшихся административному аресту, подозреваемых, неопознанных лиц, чьи образцы биологического материала были получены в процессе расследования преступлений, а также на близких родственников исчезнувших людей.



Теперь новая норма охватывает контрактников, служащих в подразделениях Минобороны и Росгвардии, добровольцев, сотрудников полиции и работников внутренних органов, имеющих специальные звания, а также гражданских лиц, выполняющих задания связанные с армией и ведомственными силами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Регистрация будет проводиться в ходе службы или при выполнении заданий в условиях мобилизации, ЧС, военного положения, а также при участии в зарубежных миссиях по борьбе с международным терроризмом. Минобороне и Росгвардии дано право определять отдельные подразделения, работники которых могут быть освобождены от подобной процедуры. Аналогичным правом наделяется МВД.

С 2025 года в Татарстане стартовала программа добровольной геномной регистрации, которой уже воспользовались 555 жителей региона. Эти данные ДНК не будут участвовать ни в розыске преступников, ни в других делах. «Они могут участвовать, только если люди пропали или надо установить родственные связи. По большей части этот закон был принят с оглядкой на призываемых, то есть отправляемых на службу на СВО граждан», — рассказал начальник экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, полковник полиции Анас Мухаметзянов. Отметим, что с 26 февраля 2026 года геномная процедура для военных была принята Госдумой в трех чтениях.

Подробнее об этой процедуре и о том, как в татарстанском центре справляются с нехваткой кадров, какие странные объекты бывают на экспертизах и какое новое направление экспертиз может появиться в Татарстане для борьбы за республиканский бюджет, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова