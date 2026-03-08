ОАЭ заявили о непричастности к атаке на иранский завод

Сообщается, что Эмираты могли бы инициировать военные действия только в случае атаки на конкретные военные объекты, а не на гражданские учреждения

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Высокопоставленный представитель ОАЭ отрицает причастность своей страны к атаке на опреснительный завод в Иране. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что Израиль также открестился от какого-либо участия в происшествии. Авторы материала подчеркнули, что ОАЭ могли бы инициировать военные действия только в случае атаки на конкретные военные объекты, а не на гражданские учреждения. При этом издание не располагает информацией о том, был ли вообще нанесен какой-либо удар ОАЭ по Ирану.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что ОАЭ осуществили атаку на завод по опреснению воды в Иране. При этом издание не приводило каких‑либо источников информации.

Наталья Жирнова