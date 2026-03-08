Средняя зарплата в России в конце 2025 года достигла почти 140 тысяч рублей

По данным Единой межведомственной информационно‑статистической системы (ЕМИСС), средняя зарплата в России за месяц выросла более чем на 40 тысяч рублей.

Согласно опубликованным материалам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по России в декабре 2025 года достигла 139 727 рублей. Для сравнения: в ноябре того же года средний размер зарплаты по стране составлял 98 192 рубля.

Согласно исследованию, в фонд заработной платы входят не только суммы оплаты труда с учетом налога на доходы физических лиц и прочих удержаний по законодательству России, но и компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты, надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также систематическая оплата питания и проживания.

Напомним, что реальные зарплаты в Татарстане выросли почти на 10% в 2025 году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи.

