Ynet: ОАЭ атаковали завод по опреснению воды в Иране

Как утверждает израильское издание, данный инцидент стал первой атакой ОАЭ по цели на территории Ирана

По сообщению израильского портала Ynet, ОАЭ осуществили атаку на завод по опреснению воды в Иране. При этом издание не приводит каких‑либо источников информации.

Как утверждает Ynet, данный инцидент стал первой атакой ОАЭ по цели на территории Ирана. Согласно публикации, в Израиле считают, что акция носила демонстративный характер: ее рассматривают как сигнал Тегерану. Предполагается, что в случае усиления иранских атак Объединенные Арабские Эмираты могут в ограниченном формате присоединиться к кампании против Ирана.

Напомним, что в Осло в ночь на 8 марта произошел взрыв у посольства США — есть небольшие повреждения. Ранее американское посольство в Эр-Рияде пострадало от БПЛА, предположительно, со стороны Ирана.

Наталья Жирнова