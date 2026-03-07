В Минпросвещения рассказали, как будет проходить устный экзамен по истории для девятиклассников
Каждый девятиклассник сможет порассуждать о событиях прошлого
Устный экзамен по истории, наряду с итоговым собеседованием по русскому языку, станет одним из условий допуска к ГИА для выпускников 9-го класса. Нововведения вступят в силу в 2027/28 учебном году, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минпросвещения.
Форма устного экзамена будет соответствовать специфике исторического знания и даст ученикам возможность предлагать проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов, научит школьников аргументировать или опровергать определенные мнения, формировать свое отношение к историческим личностям и событиям.
— Каждый девятиклассник сможет порассуждать о событиях прошлого, о тех уроках, которые можно и нужно извлечь из истории, — отметили в Минпросвещения.
По данным министерства, экзамен разработают строго по содержанию государственных учебников по истории. Сейчас эксперты прорабатывают модель проведения данного экзамена и определяют сроки его проведения, а также разрабатываются модели контрольных измерительных материалов для проведения данного экзамена.
Подробнее о нововведении и как к такому экзамену относятся учителя — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».