«Мы должны осудить империалистическое вмешательство НАТО»: в Европе вновь проходят акции протеста

В Европе прошли митинги против вовлечения в конфликт на Украине и из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Наиболее яркие события на сегодняшний день — в материале «Реального времени».

В Афинах собрались около 10 тысяч человек

В Греции сегодня проходит 24-часовая забастовка, в которой участвуют крупнейшие профсоюзы, работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов, муниципалитетов. В целом по стране не работают метро, трамваи и троллейбусы, а также поезда и пригородные электрички, а автобусы ходят только с девяти утра до девяти вечера. Остановлено паромное сообщение с островами, пишет «РИА Новости».



На центральной площади Синтагма в Афинах собрались сторонники коммунистического профсоюза «Всеобщий боевой фронт» (ПАМЕ), которые призывали усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплаты, а также за коллективные трудовые договоры. А на площади Клафтмонас митинговали Всеобщая конфедерация труда Греции и профсоюз работников государственного сектора: они выступали против приватизации госпредприятий, с требованием сделать бесплатное государственное здравоохранение для всех.

На обоих митингах было большое количество плакатов против вовлечения Греции в события на Украине. По оценке журналистов, общее количество митингующих в центре Афин превысило 10 тысяч.

Напомним, несколько дней назад в Греции прошел митинг против вовлечения страны в события на Украине, поставок туда оружия греческим правительством, а также военных баз США и НАТО на греческой территории. Работники греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис к границам Украины.

В Болгарии призвали к отставке правительства



А в Софии, столице Болгарии, прошел митинг против оказания военной помощи Украине. Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал к отставке правительства.

Протестующие также осудили требование парламентской фракции «Демократическая Болгария» относительно объявления персоной нон грата посла РФ.

В митинге, по данным БНР, участвуют несколько сотен человек, сообщает «РИА Новости».

Италия и Испания — против поставок оружия Украине

Недавно митинг против продажи Украине оружия, в том числе под видом гуманитарной помощи, прошел в Генуе. Демонстранты призывали администрацию местного порта требовать от судов раскрытия груза и отказывать в заходе «кораблям смерти», пишет «РИА Новости».

Католическая группа Pax Christi Italia, выступившая организатором акции, возложила ответственность за продолжающиеся военные конфликты на итальянское правительство. Там уверены, что власти игнорируют законы, запрещающие поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта.

— Законная оборона — это реальность. Вопрос в том, каким оружием я защищаюсь? Действительно ли это оружие для моей законной защиты и защиты моего народа или для чего-то еще? Это самый серьезный вопрос, который мы должны задать себе, — сказал священник Генуи Марко Таска.



В Мадриде тоже прошли протесты против поддержки украинской армии из испанского бюджета. Митингующие недовольны тем, что за счет государственных средств увеличивается военный бюджет, а не поддержка простых граждан.

— Оказывается, деньги, которые они не могли найти на социальные расходы, на здравоохранение, на образование, теперь идут на армию, на нее они находят деньги, более того, деньги эти будут использоваться для продолжения грабежа и угнетения других народов, — заявила одна из участниц акции по имени Мария. — Мы должны осудить империалистическое вмешательство НАТО и Европейского союза, между прочим, той самой НАТО, которая продвигается на территории страны уже много лет, той НАТО, которая постоянно твердит о демократии и которая сегодня поддерживает реакционное правительство Зеленского.

Также митинги в поддержку России прошли на Кипре и в Сербии.

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