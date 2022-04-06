В Казани на электронные адреса 14 школ пришли сообщения с угрозами, учеников эвакуируют

В Казани на электронные почты 14 школ пришли сообщения с угрозами, учащихся и учителей эвакуируют из зданий, сообщили в мэрии города.

Руководители школ отрабатывают ситуацию по инструкции. После эвакуации пройдет проверка зданий, чтобы ученики старших классов могли спокойно вернуться в классы.

Электронные адреса остальных учебных учреждений сейчас проверяют на наличие угроз.

— Родителям важно оставаться спокойными, а при обсуждении ситуации просить детей слушаться инструкций учителя во время эвакуации, — напомнили в исполкоме.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее образовательные учреждения оказались «заминированы» 16 и 21 марта.

11 марта неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В КЦ «Московский» письмо о «минировании» поступило во время обсуждения проекта засыпки Казанки под строительство Соборной мечети у «Чаши». Всех пришедших на слушания пришлось эвакуировать.

Маргарита Головатенко