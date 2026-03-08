Каждая пятая женщина‑старший менеджер и выше в ИТ испытывает синдром самозванца

При этом около 49% женщин в ИТ входят в топ‑менеджмент компании либо возглавляют отдел или департамент

Фото: Артем Дергунов

Около 49% женщин в ИТ входят в топ‑менеджмент компании либо возглавляют отдел или департамент. При этом в 31% компаний женщины занимают от 31 до 50% руководящих должностей. Об этом «Реальному времени» сообщили в ассоциации «РУССОФТ».

В то же время 28% респондентов отметили, что в их организациях женщины представлены на уровне топ‑менеджмента (C‑level) менее чем на 10%. Среди опрошенных женщин 16% занимают позиции топ‑менеджеров, а 33% — руководят отделами или подразделениями.

Ключевой вывод исследования: доля женщин в топ‑менеджменте свыше 31% фактически устраняет дискриминацию, снижая ее уровень до менее 4%. В таких компаниях сотрудницы реже сталкиваются с недоверием, завышенными стандартами и иными карьерными ограничениями.

Большинство участников опроса (59%) считают, что за последние 3—5 лет ситуация для женщин в ИТ улучшилась. Главным позитивным изменением 41% назвали возможность попасть в топ‑менеджмент. Почти половина респондентов (48%) рассчитывают в будущем на расширение доступа к гибким условиям работы и улучшение баланса между карьерой и семьей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом каждая пятая женщина‑старший менеджер и выше испытывает синдром самозванца. В целом 27% опрошенных отказывались от повышения из‑за сомнений в собственных силах — формулировки «не смогу» и «не справлюсь» стали основной причиной таких решений.

Эксперты связывают это в том числе с феноменом «стеклянной скалы»: женщин чаще назначают на руководящие посты в периоды кризиса или высокой неопределенности. Риск неудачи в таких условиях выше, что подпитывает внутреннюю неуверенность.



Напомним, в резюме кандидатов-женщин из Татарстана медианная ожидаемая зарплата находится на уровне 75,8 тыс. рублей, тогда как у мужчин 119,3 тыс. Если в 2021 году на девушек приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 года — уже 38%.

Рената Валеева