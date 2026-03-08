Назван антитоп стран, куда чаще всего отказываются ехать россияне

Основной причиной для отказа становится антисанитария в этих государствах

Фото: Динар Фатыхов

Порой россияне отказываются ехать в Египет. Основные причины — бедные и грязные города, а также небольшое количество интересных экскурсий. Об этом «Реальному времени» сообщила менеджер турагентства Anex Юлия Шигабутдинова.

— Также бывает, что в Индию не хотят ехать, а те, кто был, не желают возвращаться из-за антисанитарии. Хотя есть люди, которые туда летают несколько раз и на все нюансы закрывают глаза. Кроме того, из ближних стран иногда не особо стремятся вернуться в Абхазию: туристам не нравятся местные отели и отголоски советской разрухи. Тем не менее некоторые путешественники едут туда повторно из-за природы, — рассказала изданию эксперт.

Помимо этого, туристы не всегда рассматривают ряд дальних стран. Основные причины: необходимость визы и риск отказа в ней, а также долгое время перелета.

— Например, в Австралию или некоторые страны Южной Америки и лететь долго, и визу нужно делать заранее, — обратила внимание собеседник агентства.

Никита Егоров