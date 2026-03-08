RT: небо над Тегераном загрязнено из‑за удара по нефтехранилищам

Над Тегераном наблюдаются темные облака — их появление связано с дождливой погодой и последствиями ударов по нефтехранилищу, сообщает корреспондент RT Саман Коджури.

По данным журналиста, в атмосфере над столицей Ирана зафиксированы нефтяные выбросы, из‑за чего состояние неба существенно ухудшилось. После дождя поверхностях остаются разводы. На текущий момент официальные данные о масштабах повреждений нефтехранилища пока не представлены.

Ситуация вызвала беспокойство среди местных жителей: у заправочных станций образовались длинные очереди из-за возможных перебоев с поставками топлива.

Ночь Израиль сообщил о том, что армия страны нанесла удары по нескольким комплексам хранения топлива в Тегеране. На востоке это склад Сахонак, на западе — склад Шахран, в а Кередже — нефтехранилище Фердис.

— Это серьезный удар, который представляет собой дополнительный шаг в усилении ущерба, нанесенного военной инфраструктуре иранского террористического режима, — сказано в официальном сообщении армии Израиля.

Напомним, что конфликт в Иране привел к скачку стоимости российской нефти Urals выше Brent в Индии.

Наталья Жирнова