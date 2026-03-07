В России утвердили ГОСТ на карандаши, где прописали требования к форме и степени твердости

Упаковывать такие предметы нужно в картонные коробки, изготовленные по ГОСТу

Фото: Динар Фатыхов

Новый ГОСТ на карандаши, утвержденный Росстандартом, начнет действовать с 1 сентября 2026 года, говорится в соответствующем документе.

Разработанные стандарты касаются карандашей в древесном и пластиковом корпусе, предназначенных для письма, черчения и рисования. Требования относятся к «инструментам для письма», как для импорта, так и для экспорта. При этом ГОСТ не распространяется на механические карандаши и карандаши спецназначения.

ГОСТ, разработанный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, устанавливает требования к форме и степени твердости карандаша. Так, клеящий материал не должен изменять цвет древесины, а стержень должен быть прочно заклеен в оболочку. Цвет покрытия детских карандашей может быть любой. Цветные карандаши могут быть одноцветными, двухцветными и мультицветными.

Кроме того, карандаш должен иметь четко читаемую маркировку. Упаковывать такие предметы нужно в картонные коробки, изготовленные по ГОСТу. Изготовителю необходимо гарантировать соответствие карандашей требованиям стандарта.

Никита Егоров