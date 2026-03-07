В Казани выбрали первую «Мисс БРИКС»
Победительницей стала россиянка
Первой «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева. Напомним, что Международный конкурс красоты БРИКС среди стран-участниц объединения проходил впервые сегодня в Казани. Трансляцию проводили на официальном сайте сообщества.
— Победительницей в категории «Мисс БРИКС» из 17 стран становится участница из Российской Федерации Валентина Алексеева, — сказал ведущий церемонии Вячеслав Макаров.
Отметим, что за титул боролись более 50 участниц из 17 стран.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».