В Казани выбрали первую «Мисс БРИКС»

21:29, 07.03.2026

Победительницей стала россиянка

Фото: Артем Дергунов

Первой «Мисс БРИКС» стала представительница России Валентина Алексеева. Напомним, что Международный конкурс красоты БРИКС среди стран-участниц объединения проходил впервые сегодня в Казани. Трансляцию проводили на официальном сайте сообщества.

— Победительницей в категории «Мисс БРИКС» из 17 стран становится участница из Российской Федерации Валентина Алексеева, — сказал ведущий церемонии Вячеслав Макаров.

Отметим, что за титул боролись более 50 участниц из 17 стран.

Никита Егоров

