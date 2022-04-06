США ввели полные санкции против Мишустина, Медведева, Сбербанка и «Альфа-банка»

Администрация США вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Об этом сообщает ТАСС.

США сделали исключение из санкций против Сбербанка и «Альфа-банка», позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из РФ. Вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России. В санкционные списки попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.



Фото: pixabay.com

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются. По ее словам, введенные ограничительные меры уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса».



Татьяна Леухина