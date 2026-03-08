Трамп заявил о полном уничтожении флота и авиации Ирана

Ранее Трамп исключил сделку с Ираном, предложив лишь полную капитуляцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы разрушили значительную часть военной инфраструктуры Ирана, включая корабли флота и авиационные подразделения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на телефонное интервью телеканалу CBS.

Трамп подчеркнул, что заводы подвергаются разрушениям, авиация и флот Исламской Республики ликвидированы, а командование иранских вооруженных сил уничтожено.

Центральное командование ВС США подтверждает нанесение ударов по более чем трем тысячам целей, повреждению или полному уничтожению свыше 40 судов иранского флота.

Ранее Трамп исключил сделку с Ираном, предложив лишь полную капитуляцию. «Сделаем Иран великим снова», — добавил президент США.

Наталья Жирнова