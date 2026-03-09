Сын Али Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана вопреки угрозам Трампа

Решение в стране было принято единогласно

Совет экспертов Ирана официально подтвердил избрание аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Исламской Республики. Он сменит на этом посту своего отца, Али Хаменеи, погибшего 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля.



Согласно заявлению Совета, которое цитирует Tasnim, решение было принято единогласно.

— На сегодняшнем заседании на основании единогласного решения со стороны уважаемых представителей Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи будет представлен в качестве третьего верховного лидера Исламской Республики Иран, — говорится в официальном документе.



Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что голосование состоялось, несмотря на прямые угрозы со стороны президента США Дональда Трампа нанести удар по месту заседания Совета экспертов. Сразу после оглашения итогов Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул на верность новому лидеру и выразил полную готовность следовать его распоряжениям.

Напомним, до официального вступления Моджтабы Хаменеи в должность государством управляет временный совет в составе президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.



В минувшее воскресенье Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что Вашингтон намерен иметь «право голоса» при определении будущего руководства Ирана.

— Если он не получит нашего одобрения, то не продержится долго, — предостерег американский президент.



Ситуация в регионе остается критической. По данным иранского представительства при ООН, с момента начала американо-израильской операции жертвами обстрелов и бомбардировок стали 1332 мирных жителя Ирана, тысячи человек получили ранения.

Потери задействованных сторон значительно ниже: Израиль сообщил о 10 погибших, США подтвердили смерть шести военнослужащих. Одновременно с этим продолжается эскалация в Ливане, где за неделю израильских ударов погибли около 400 человек.



Рената Валеева