Эксперт посоветовал россиянам брать с собой в путешествие два загранпаспорта

Следует также обязательно фотографии всех документов иметь в телефоне

Фото: Динар Фатыхов

Отправляясь во время отпуска в другую страну, россиянам следует взять с собой два загранпаспорта при наличии. Такой совет в беседе с корреспондентом «Реального времени» дал инструктор по выживанию Александр Алешкин.

— Берите с собой два загранпаспорта, если у вас они имеются: они не противоречат друг другу, но по одному вы можете приезжать, уезжать, регистрироваться в отеле, а второй пусть у вас лежит где-то рядом всегда как запасной. Это нужно для того, чтобы, если у вас попросят за границей паспорт и по какой-то причине не захотят сразу возвращать, то у вас будет второй документ, по которому вы сможете обратиться в нашу консульскую службу. Плюс обязательно следует фотографии всех паспортов иметь в своем телефоне, — рекомендовал Алешкин.

Напомним, что с 2015 года любой россиянин может иметь два загранпаспорта одновременно, у каждого из которых есть свой срок действия. Эта практика полностью легальна и регламентирована законодательством. Однако важно, чтобы второй паспорт обязательно был биометрическим (нового образца, сроком на 10 лет). Если оформить второй «загранник» старого образца, то первый аннулируют.

Второй такой документ может понадобиться, если:

нужно сохранить действующие визы (например, шенгенскую или американскую) в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы;

нужно выехать за границу, пока основной документ находится в консульстве на оформлении визы;

если нужно посетить страны, не признающие визы или въездные отметки друг друга (Иран — Израиль и пр.);

нужна страховка от непредвиденных ситуаций (утрата, кража).

Подробнее о том, в какие страны чаще всего отказываются ехать россияне, какие зарубежные и российские направления в 2026 году станут самыми популярными и как еще следует обезопасить себя в путешествии, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров