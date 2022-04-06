В столице Греции прошли митинги против вовлечения страны в события на Украине

В Афинах, столице Греции, сегодня прошли два митинга — против вовлечения Греции в события на Украине и за повышение зарплат. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня в Греции проходит 24-часовая забастовка с участием крупнейших греческих профсоюзов. В ней принимают участие работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов, муниципалитетов. По некоторым данным, на митинг в центр Афин пришли более 10 тысяч человек.

На центральной афинской площади Синтагма собрались сторонники коммунистического профсоюза Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ). Неподалеку на площади Клафтмонас митинговали члены профсоюзов работников государственного сектора (ADEDI) и частного сектора — Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE). В обоих местах присутствовало большое количество плакатов против вовлечения Греции в события на Украине.

Сегодня в Софии проходил массовый митинг против оказания военной помощи Украине. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Дарья Акимова