«Если такое здание построить и так же оснастить сейчас, цена будет в два раза больше»

Глава Минздрава Татарстана открыл новый тубдиспансер и начинает выстраивать новую цепочку для перемещения специализированных медслужб в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани открыли новое здание ГАУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», в котором разместится единая поликлиническая служба. Рассчитана она на одновременное обслуживание 420 взрослых и 260 детей в сутки. Общая площадь медицинского учреждения составила 9,5 тысяч кв. м, что в полтора раза больше, чем в прежней поликлинике в центре Казани — около 6 тысяч кв. м. Освободившееся старое здание поликлиники 1905 года постройки на улице Шаляпина будет снесено: как выяснило «Реальное время», на его месте возведут либо новую Республиканскую офтальмологическую больницу, либо Республиканский кожно-венерологический диспансер.

«Теперь все исследования можно провести в одном месте»

В новом здании разместились взрослое и детское флюорографические отделения, служба амбулаторной эндоскопии, бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, здесь же расположился административно-хозяйственный корпус. Поликлиника будет работать в две смены. За счет объединения всего комплекса диагностического оборудования в одном месте руководство РКПД рассчитывает ускорить в 10 раз выявление туберкулезных заболеваний, то есть за один день вместо прежних 10 дней.



Общая сметная стоимость объекта составила 1,165 млрд рублей, из них более 100 млн рублей было затрачено на приобретение высокотехнологичного диагностического оборудования, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Все расходы на себя взял республиканский бюджет, уточнил он. Прием пациентов диспансер начнет уже с понедельника, 11 апреля.

Общая сметная стоимость объекта составила 1,165 млрд рублей

На открытии вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова по видеосвязи сообщила, что ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Татарстане не вызывает беспокойства. По ее словам, за последние три года она снизилась на 18,8%, а смертность — на 28%. Открытие новых объектов здравоохранения в республике, отметила она, позволит в более краткие сроки диагностировать заболевания. Позднее главный врач ГАУЗ «РКПД» Алексей Алексеев уточнил, что в прошлом году на учет было поставлено 1 532 больных с открытой формой болезни, среди них 32 ребенка, — это меньше, чем в других регионах ПФО. Всего под наблюдением находятся свыше 20 тысяч татарстанцев с разными формами болезни.

Объединение в одном месте взрослого и детского поликлинического отделений связано с намерением обеспечить ускоренное прохождение всех диагностических исследований.

— Когда пациент обращался в поликлинику на Шаляпина или на Сибирском тракте, ему необходимо было ехать для проведения компьютерной томографии в старый стационар в Дербышках. Если надо проводить микробиологические анализы, то приходилось ехать в другие подразделения диспансера в Казани. Теперь все исследования можно провести в одном месте по рекомендациям Росздравнадзора, — пояснил журналистам министр здравоохранения Марат Садыков. По его словам, обслуживать взрослое и детское население будет 131 специалист.

Обслуживать взрослое и детское население будет 131 специалист, заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Сделка на миллиард

Как уже рассказывало «Реальное время», здание под единую амбулаторную службу ГАУЗ «РКПД» было выкуплено у челнинского застройщика Марселя Мингалимова. Инициатором строительства выступал казанский предприниматель Валерий Шлычков, который вел переговоры с крупной зарубежной клиникой по открытию в Казани собственного центра. В последний момент договоренности сорвались, и здание выкупил челнинский застройщик Мингалимов.

Здание под единую амбулаторную службу ГАУЗ «РКПД» было выкуплено у челнинского застройщика Марселя Мингалимова

Как рассказали источники «Реального времени», продавец не хотел уступать в цене, заявив стартовую стоимость в 850 млн рублей. В результате Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выкупило здание почти за 1 млрд рублей.

— Это здание было построено частниками, чтобы открыть реабилитационный центр, — рассказал Марат Садыков. — Решение о выкупе было принято абсолютно правильное, с учетом низких затрат. Если такое здание сейчас построить и так же оснастить, цена будет около 2 млрд рублей (в два раза больше), — отметил он.

Глава Минздрава Татарстана: освобожденные объекты останутся за здравоохранением

До переезда в новое здание служба ГАУЗ «РКПД» располагалась в нескольких обветшалых зданиях на улицах Шаляпина, Спартаковской и Сибирском тракте — и все не соответствовали санитарным нормам.

Так, здание на Шаляпина 1905 года постройки, скорее всего, будет снесено. По словам главы Минздрава Татарстана, на этом месте будет построена либо новая Республиканская офтальмологическая больница, либо кожно-венерологический диспансер. Варианты будут обсуждаться с руководством республики, добавил Марат Садыков.

— К сожалению, в течение многих лет все специализированные службы, кроме онкологии, находятся в таком состоянии, в котором находится туберкулезный диспансер. Это наркология, психиатрия, кожвенслужба. Поэтому мы поэтапно будем их модернизировать, — пообещал он.

«Новое учреждение удачно дополнило «медицинский квартал»

После закрытия стационарного отделения диспансера в Каменке продолжают искать место под строительство нового. Наиболее вероятным считаются Дербышки, где уже есть стационар. Но его жители выступают против. Глава Минздрава Татарстана пока держит паузу.

— Много говорят о строительстве стационара. Сейчас он есть непосредственно в Дербышках. С учетом снижения заболеваемости и смертности существующие стационары (общий коечный фонд составляет 732 места, — прим. ред.) полностью обеспечивают лечение и диагностику, — ответил министр.

В Казани ищут место под стационар

Минздрав полагает, что пока достаточно существующих мощностей.

— Новое учреждение удачно дополнило «медицинский квартал»: здесь есть Центр крови, сама Республиканская инфекционная больница с новым корпусом, — пояснил Садыков.

И добавил, что в Ново-Савиновском районе ядром стала седьмая горбольница, где рядом будет построен перинатальный центр в 2023 году.

— Часто задают вопрос: а не представляет ли РКПД опасности для окружающих? Хочу заверить — не представляет, — заявил главврач диспансера Алексеев. — Почему? Здесь работает современная система вентиляции и обеззараживания воздуха, которая позволяет исключить попадание бактерий от пациентов. Здесь установлена система фильтров и обеззараживающих устройств при входе и выходе воздуха. Наш объект не представляет опасности ни для окружающего парка, ни для жилых массивов.

РКПД не представляет опасности для окружающих, заявил главврач