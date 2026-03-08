Новости общества

22:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанстат описал один будний день из жизни женщины

20:43, 08.03.2026

Почти три часа жительницы Татарстана тратят на личную гигиену

Татарстанстат описал один будний день из жизни женщины
Фото: Динар Фатыхов

В среднем жительница Татарстана тратит 2 часа 55 минут на личную гигиену и уход за собой. Такие данные приводит Татарстанстат.

Еще 3 часа 58 минут представительницы слабого пола посвящают работе (основной или дополнительной), 33 минуты — на отдых и прогулки. Около 2 часов 37 минут у женщин уходит на работу по дому и почти полтора часа — на чтение книг и просмотр телевидения.

Оставшиеся 8 часов 38 минут женщины спят.

Ранее в Татарстанстате описали один будний день из жизни мужчины.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также