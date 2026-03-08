Госавтоинспекция Казани оштрафовала более 20 нелегальных торговцев цветами

Помимо нарушений ПДД в статусе пешехода, они создают помехи в дорожном движении

Фото: Надира Хасанова

Госавтоинспекция Казани активизировала рейдовые мероприятия против торговцев, которые размещают точки продажи цветов на проезжей части и создают помехи для движения транспорта, в том числе муниципального общественного, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе сегодняшних проверок к административной ответственности уже привлечено более 20 нелегальных продавцов.

Помимо постановления за нарушение ПДД в статусе пешехода, им вменяют правонарушение по статье 12.33 КоАП РФ — за умышленное создание помех в дорожном движении. По данной статье предусматривается административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что в России медианный чек за 1—4 марта за букет составил 4 105 рублей — на 3% выше показателя аналогичного периода 2025 года. При этом в онлайн‑сегменте средний чек оказался выше — 4 730 рублей, что на 9% больше прошлогоднего уровне.



Наталья Жирнова