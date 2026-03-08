Новости общества

18:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

УГМС РТ: в Татарстане с 18:00 ожидается резкое похолодание до -32 градусов

13:23, 08.03.2026

В Казани прогнозируется температура в диапазоне от -25 до -26 градусов, при прояснениях — до -29

УГМС РТ: в Татарстане с 18:00 ожидается резкое похолодание до -32 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) РТ выпустило предупреждение о резком ухудшении погодных условий.

По данным метеорологов, с 18:00 8 марта до 10:00 9 марта на территории республики местами ожидается значительное понижение температуры воздуха — до -28 градусов, а в периоды прояснений столбики термометров могут опуститься до -32 градусов. В Казани прогнозируется температура в диапазоне от -25 до -26 градусов, при прояснениях — до -29.

Помимо аномального похолодания, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15 м/с. Ранее уже сообщалось, что на выходных в Татарстане ожидается снег и сильный ветер.

Жителей и гостей региона призывают учитывать неблагоприятный прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности в условиях резкого ухудшения погоды.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также