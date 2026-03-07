«Краснодар» прилетел в Казань на матч с «Рубином»

Ранее краснодарский клуб просил лигу о переносе игры из-за погодных условий

Футбольная команда «Краснодар» прилетела в Казань на матч с «Рубином» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча должна пройти 8 марта в 17.00 по московскому времени.

— Мы на месте, — написано в соцсетях краснодарского клуба с фотографиями из аэропорта Казани.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обращался в лигу с просьбой о переносе матча с «Рубином» из-за погодных условий. В день игры в Казани синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов.

В РПЛ заявили, что итоговое решение о проведении или переносе матча примут делегат и главный судья встречи за час до поединка. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Зульфат Шафигуллин