Зяббаров назвал дату возобновления работы сельхозярмарок в Татарстане
Торговлю организуют в общей сложности на 21 площадке в четырех городах республики
В Татарстане весенние сельхозярмарки возобновят работу с 14 марта. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.
Со слов министра, ярмарочный сезон продлится до 26 апреля. Торговлю организуют на 14 площадках Казани и на трех площадках Нижнекамска. Еще по две «точки» будут работать в Набережных Челнах и в Зеленодольске.
Ранее сообщалось, что на осенних сельхозярмарках казанцы купили продукции на 646 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».