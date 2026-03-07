Зяббаров назвал дату возобновления работы сельхозярмарок в Татарстане

Торговлю организуют в общей сложности на 21 площадке в четырех городах республики

Фото: Мария Зверева

В Татарстане весенние сельхозярмарки возобновят работу с 14 марта. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.

Со слов министра, ярмарочный сезон продлится до 26 апреля. Торговлю организуют на 14 площадках Казани и на трех площадках Нижнекамска. Еще по две «точки» будут работать в Набережных Челнах и в Зеленодольске.

Ранее сообщалось, что на осенних сельхозярмарках казанцы купили продукции на 646 млн рублей.

Никита Егоров