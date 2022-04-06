В Рособрнадзоре допустили появление заданий по спецоперации на Украине в ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в заданиях Единого государственного экзамена могут появиться вопросы о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Он допустил их появление в будущем. По словам Музаева, в этом году все задания уже сформированы и отредактированы. Глава ведомства обратил внимание на то, что их демоверсии были составлены заранее и опубликованы в сентябре 2021 года.

В январе Музаев заявил, что к изменениям в ЕГЭ нужно подходить аккуратно и последовательно. По его словам, экзамен совершенствуется и изменения очень чувствительно воспринимают школьники и их родители. Срок действия результата ЕГЭ — четыре года.



Фото: Максим Платонов

Досрочный период ЕГЭ-2022 стартовал в России 22 марта. Он продлится до 15 апреля. Большая часть сдающих — выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты и набрать баллы, необходимые для поступления в вуз.

О начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. «Реальное время» следит за развитием событий. Важная и проверенная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова