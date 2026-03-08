Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта

«Невозможно не восхищаться вашим удивительным умением сочетать заботу о семье и домашнем очаге с высокими профессиональными достижениями», — заявил раис республики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к женщинам республики по случаю Международного женского дня.

В своем поздравлении глава региона отметил особую роль женщин в жизни общества.

— Неоценимая роль прекрасной половины человечества предначертана самой природой — именно вы даруете жизнь, бережно закладываете в детях истинные человеческие ценности и нравственные ориентиры, передаете культуру и родной язык, воспитываете чувство гражданственности и любовь к Родине, — обратился Минниханов в поздравлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую благодарность раис выразил женам и матерям военнослужащих, которые «надежно хранят семейный очаг и всемерно поддерживают защитников Отечества, служат им крепкой опорой, вселяют веру в Победу». Отдельные слова признательности прозвучали в адрес женщин-военнослужащих, медицинских работников и ветеранов.

— Раскрывая свои таланты, женщины достигают выдающихся успехов в самых разных сферах, активно участвуют в общественной и политической жизни, воплощают светлые творческие замыслы и делают мир вокруг ярче и добрее. Невозможно не восхищаться вашим удивительным умением сочетать заботу о семье и домашнем очаге с высокими профессиональными достижениями, — заявил раис республики.

Наталья Жирнова