35 тысяч жителей Альметьевска временно остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Альметьевске из-за коммунальной аварии без холодной воды остались 35 тысяч горожан. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, под отключение попали 135 многоквартирных и 4 890 частных жилых домов, а также пять школ и девять детских садов.

Согласно открытым данным, в Альметьевске на начало 2022 года проживает 158 280 человек. Таким образом, без воды осталась примерно пятая часть населения города.

Без холодной воды остались микрорайоны 1, 2, 3, 3В и 4В, «Западные Ворота», «Яшьлек», «Алсу», «Приозерный», «Агропоселок», «Бигашево», «Калейкино», «Красноармейка», улица Репина. Восстановительные работы планируют завершить к 20.00 мск.

Подвоз воды организован по следующим адресам:

микрорайон «Яшлек» — ул. Ленина, д. 201;

микрорайон «3В» — ул. Шевченко, д. 142;

микрорайон «Западные Ворота» — ул. Бигаш, д. 131;

микрорайон «Алсу» — ул. Галеева, д. 23;

микрорайон «4В» — ул. Гафиатуллина, д. 45.

Недавно из-за аварии на трубопроводе отключили водоснабжение в ряде домов Ново-Савиновского района Казани. Временно без воды остались жители домов, расположенных по улицам Адоратского, Фатыха Амирхана и на проспекте Ямашева.

Диана Жиленкова