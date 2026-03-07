Учитель ответил, зачем нужен новый экзамен для школьников: «А то превратятся в манкуртов»

Нововведение вступит в силу с 2027/28 учебного года

Минпросвещения планирует ввести устный экзамен по истории в формате собеседования как условие допуска к ОГЭ. Нововведение вступит в силу с 2027/28 учебного года.



Появление дополнительного часа истории в учебном плане ранее уже намекало на возможные изменения в системе оценки знаний, так считает Елена Портных, заместитель директора по учебно‑воспитательной работе и учитель русского языка и литературы. При этом педагог отметила, что готовность школьников к новому формату пока оценить сложно — детали собеседования и демоверсии экзамена еще не представлены.

— Ежегодно дети сдают ВПР по истории. Как показывают результаты, история — один из самых трудных при проверке знаний предметов. Современные дети историю знают плохо, и это недопустимо. Когда смотришь передачи, где подросткам и молодым людям задают элементарные вопросы по истории, а они отвечают глупости, то становится обидно за них, — считает она.

При этом Елена Портных отметила преимущество нового экзамена в том, что он займет всего один день и не нанесет ущерба общей успеваемости школьников.

— Главная цель, конечно же, обратить внимание на знание истории своей страны. А то потихоньку новые поколения превратятся в манкуртов, — указала она.



