В Минобороны России заявили, что украинская сторона вновь сорвала обмен военнопленными

Россия доставила 251 украинского военного в район для обмена пленными, однако Киев в очередной раз сорвал его. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, изначальный список на обмен 251 военного в течение суток уточнялся и сокращался, пока не был отвергнут Киевом без объяснения причин. Мизинцев отметил, что к российским военным применяются пытки, насилие и издевательства, которые подобны действиям карателей в годы Великой Отечественной войны.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— И все это широко распространяется в сети интернет и средствах массовой информации. Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК, — приводит слова генерала «РИА Новости».

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с Украиной проведен обмен пленными в формате 86 на 86 человек. По ее словам, в списки на обмен были включены остающиеся на Украине четыре сотрудника «Росатома». Но украинская сторона исключила их в последний момент.



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Диана Жиленкова