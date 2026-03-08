Путин подписал запрет на выдачу иностранцев, воевавших в составе ВС РФ
Поправки направлены на усиление защиты личного состава российской армии и других силовых структур
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранным государствам лиц, участвующих или принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, передает портал правовой информации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Закон вводит новое основание для отказа в экстрадиции иностранца или апатрида, служившего по контракту в рядах российских вооруженных сил или иных военизированных структурах. Поправки дополняют перечень случаев, предусмотренных статьей 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и направлены на усиление защиты личного состава российской армии и других силовых структур.
Ранее правительство утвердило правила сборов резервистов для защиты критически важных объектов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».