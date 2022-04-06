В Зеленодольском районе Татарстана открылась Нижне-Вязовская врачебная амбулатория ЦРБ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольском районе Татарстана открылась Нижне-Вязовская врачебная амбулатория центральной районной больницы. Объект стоимостью 44 млн рублей построен в короткие сроки. Он рассчитан на прием до 100 посетителей в день.

Открытие Нижне-Вязовской врачебной амбулатории прошло в режиме видео-конференц-связи с Казанью, где сегодня также открыл двери новый республиканский противотуберкулезный диспансер.

Фото: tatarstan.ru

Участие в церемонии открытия принял президент Татарстана Рустам Минниханов, а по видеосвязи с поздравлениями выступили вице-премьер страны Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко, передает пресс-служба президента Татарстана.

Как рассказал Минниханов, республика на укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения в 2021 году направила свыше 10 млрд рублей. По словам президента Татарстана, это 352 объекта, которые были построены и отремонтированы.

Сегодня сообщалось, что новый республиканский противотуберкулезный диспансер в Казани рассчитан на одновременное обслуживание 420 взрослых и 260 детей в сутки. Его стоимость оценивается в 1,165 млрд рублей.

Диана Жиленкова