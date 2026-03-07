Границу Ирана и Азербайджана пересекли около 150 фур с российскими водителями

Движение нестабильное из-за сбоев в электронной системе на фоне атак

Фото: Динар Фатыхов

К 20:00 по местному времени 7 марта ирано-азербайджанскую границу (погранпереходы «Астара» и «Билесовар») пересекли около 150 фур под управлением российских водителей. Об этом сообщило российское посольство в Иране.

Напомним, что с 16:00 6 марта при содействии российских, иранских и азербайджанских властей, Генконсульства России в Реште и представителя Дагестана в Иране российские водители грузового автотранспорта начали проходить границу.

В посольстве подчеркнули, что из-за регулярных сбоев электронных систем на фоне атак движение транспорта проходит нестабильно.

— Достигнута договоренность, что всем нуждающимся водителям иранской стороной будет предоставлено топливо. Генконсульство России в Реште находится в постоянном контакте со всеми компетентными органами провинции Гилян для оперативного решения проблем российских граждан, — говорится в сообщении посольства.

Ранее в посольстве сообщали, что в Иране нет пострадавших среди россиян.

Недавно президент США Дональд Трамп анонсировал «очень сильный удар» по Ирану 7 марта.

Никита Егоров