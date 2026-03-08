Велимир Перасович: «Это нормально — не всегда получается обыгрывать «Зенит»

Конец домашней серии УНИКСа: виноват ли в поражении «дубайский плен» ведущих игроков?

УНИКС уступил своему соседу по турнирной таблице «Зениту» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 75:82. Даже выход на паркет восстановившегося Дишона Пьера не спас команду от поражения, а игра Маркуса Бингэма заслужила статус «худшей в сезоне» от главного тренера Велимира Перасовича. О причинах провала финального штурма кольца «Зенита», возвращении Алексея Шведа и Андрея Лопатина из ОАЭ и теплом приеме Исмаэля Бако в «Баскет-холле» — в материале «Реального времени».

«Леха [Швед] тоже был в Дубае. Это грело душу»

УНИКС к этому матчу подходил слегка потрепанным: два игрока команды — Андрей Лопатин и Алексей Швед — в первые дни военных действий на Ближнем Востоке застряли вместе с семьями в Дубае. Команде удалось их вызволить, но вернулись в строй они только вчера, за день до игры.

— Отель у меня был с панорамным видом, поэтому все было видно. Плюс, что было приятно, я был там не один. Леха [Швед] тоже был в Дубае. У нас [президент Федерации баскетбола РТ] Богдан Евгеньевич был в Абу-Даби, и [гендиректор МБА] Игорь Михайлович Кочарян был со мной в одном отеле. Это грело душу. Мы общались друг с другом и помогали, — вспомнил Лопатин после матча.

Он рассказал, что боролся со стрессом в ОАЭ с помощью изнурительных тренировок. Теперь форвард намерен вместе со Шведом в кратчайшие сроки компенсировать пропуски занятий: «Будем работать в усиленном режиме». При этом тренерам УНИКСа придется учитывать, что оба игрока выходили на паркет с повреждениями еще до паузы.

У «Зенита» были свои причины для встряски. Клуб сменил главного тренера, пригласив на этот пост опытного Деяна Радоньича. 55-летний черногорец приехал в Россию после этапа в стамбульском «Бахчешехире», который под его руководством добрался до полуфинальных стадий турецкого первенства и Еврокубка, а также завоевал серебро Кубка Европы ФИБА.

— Для меня важнее видеть, что команда становится лучше по сравнению с тем, что я увидел в свой первый день, когда пришел, — указал тренер.



К слову, его команда продлила свою победную серию до семи матчей подряд.

Исмаэль Бако до сих пор не дебютировал за «Зенит» — его подписали в конце января

Обновленный состав «Зенита» представил казанской публике старого знакомого — Исмаэля Бако. Центровой, сменивший в Петербурге травмированного Ноа Вонле, пока не выходит на паркет, но теплое приветствие от трибун «Баскет-холла» уже получил — перед игрой с ним успели сфотографироваться несколько болельщиков. Радоньич ожидает увидеть бельгийца в деле через неделю.

Напомним, УНИКС не смог удержать игрока, после чего Бако успел поиграть в Евролиге за «Париж». Тогда президент клуба Евгений Богачев объяснял этот так: «Роль сыграло его желание выступать в Евролиге, это мечта Бако. Там идут на любую зарплату, лишь бы засветиться. Как говорится, сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Еще один экс-лидер УНИКСа, Ненад Димитриевич, продолжил свой путь в Евролиге: после непростого этапа в «Милане» защитник отправился в аренду в мюнхенскую «Баварию».

Самым же громким подписанием «Зенита» стал Джонни Джузенг, перебравшийся в Санкт-Петербург прямиком из НБА. Прошлый сезон защитник провел в «Миннесоте Тимбервулвз», а при выборе новичка боссы питерцев предпочли его кандидатуру возвращению еще одного бывшего игрока казанцев — Маркоса Найта.



Изменения в УНИКСе носят точечный характер: команду покинул Роман Илюк — перешел в «Темп-СУМЗ», а в строй вернулся Дишон Пьер. Впрочем, возвращение форварда триумфальным не назовешь — Пьер выглядел тяжеловато.

— Ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что два месяца без баскетбола — это очень много, — подчеркнул Велимир Перасович.

«Зенит» подписал баскетболистов, которых мы когда-то не смогли»

Старт матча остался за хозяевами. Капитан команды Дмитрий Кулагин задал темп точными трехочковыми, превратив начало игры в «марафон дальних бросков». Команды реализовали на двоих восемь трехочковых, при этом лишь однажды отличившись из-под кольца.

По ходу второй четверти лидерство несколько раз переходило из рук в руки, однако последнее слово в первой половине осталось за гостями. Точный бросок Трента Фрейзера из-за дуги позволил «Зениту» уйти на большой перерыв с минимальным преимуществом — 38:37.

Решающий рывок подопечные Деяна Радоньича совершили в третьей четверти. Всего за три минуты Перасович был вынужден израсходовать два тайм-аута, пытаясь остановить натиск гостей, но «Зенит» уже довел отрыв до комфортных «+15» (52:37). Позже наставник питерцев подчеркнет, что именно этот игровой отрезок стал ключевым для исхода матча.

При этом Перасович назвал свои причины поражения:

— «Зенит» подписал баскетболистов, которых мы когда-то не смогли. У них больше возможностей, они стараются стать крепче и не останавливаются. Но и у нас достаточно сил, чтобы бороться. Повторюсь, сегодня они сыграли жестко и намного лучше нас. Что они изменили? Перестроили роли <...> Нужно сделать выводы. Это нормально — не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко.

Хозяева попытались организовать камбэк в заключительной десятиминутке. За 45 секунд до сирены преимущество «Зенита» составляло +10 очков, и УНИКС фактически пошел на штурм.

Однако казанцев подвела реализация: Кулагин и Тай Брюэр совершили несколько безуспешных попыток из-за дуги. Благодаря усилиям Рейнольдса и Лопатина на чужом щите гости получили право на вторые и третьи шансы, но мяч упорно не шел в кольцо. Лишь финальный точный бросок Андрея Лопатина позволил немного сократить разрыв, но не помог избежать поражения.

Победа петербуржцев поставила точку в исторической серии УНИКСа: до этого вечера казанский клуб не проигрывал на домашнем паркете в рамках регулярного чемпионата на протяжении 25 матчей.



Статистика встречи:

УНИКС — «Зенит» — 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25).

Лидеры казанцев: Джален Рейнольдс (20 + 11 подборов + 7 передач), Тай Брюэр (15), Дмитрий Кулагин (14), Пэрис Ли (11).

Лидеры питерцев: Андре Роберсон (21 + 7 подборов), Трент Фрейзер (17 + 5 передач), Ксавьер Мун (16 + 7 передач).

Впереди у подопечных Велимира Перасовича выезд в Москву к МБА-МАИ — встреча состоится 10 марта в 19:00 мск. Главным же событием следующей недели станет домашнее противостояние с ЦСКА: 15 марта казанцы примут действующих чемпионов лиги на своей арене. Матч начнется в 18:00 мск.