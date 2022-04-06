Великобритания ввела санкции против гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина

Великобритания внесла в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Под новые ограничительные меры также попали председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, российский предприниматель, совладелец и член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг, основной владелец «Акрона» Вячеслав Кантор, глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Также в МИД страны объявили, что Великобритания запрещает импорт российских товаров из железа и стали и вводит запрет на новые инвестиции в Россию.

Фото: Максим Платонов (архив)

После начала российской спецоперации на Украине КАМАЗ попал в черный список Евросоюза. В конце марта под санкции США попал Казанский вертолетный завод.



Татьяна Леухина