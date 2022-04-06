Минобороны заявило о наличии у Пентагона около 60 лабораторий на границе России и Китая

США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

По данным МИД Китая, под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции. На территориях, приграничных с Россией и Китаем, находится порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США, передает «РИА Новости».

По словам Кириллова, общий объем финансирования военных биологических программ подрядных организаций США с 2005 года превысил $5 миллиардов.

Ранее Минобороны России сообщало, что подтвердились факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней. Ведомство также опубликовало переписку Хантера Байдена с сотрудниками управления Минобороны США по снижению угрозы и подрядчиками Пентагона на Украине.



Татьяна Леухина